Volvo et Northvolt vont construire une gigafactory de batteries de 50 GWh en Europe

Méconnu du grand public, Northvolt a été créée en 2015 par Peter Carlsson, un ancien cadre de chez Tesla . Depuis, l'entreprise lève des fonds à un rythme effréné pour un montant estimé à 6 milliards de dollars dont 1.6 sous-forme d’emprunt. Dans le monde de l’automobile, BMW et Volkswagen ont été parmi les premiers à investir sur la start-up aujourd’hui devenue grande. L’entreprise compte produire 150 GWh en 2030 en partie grâce à son accord avec Volvo Car.

L’engouement autour des accumulateurs produits par Northvolt a plusieurs raisons. La principale est l’omniprésence des clients et la demande grandissante. À cette heure, le constructeur suédois est déjà client de la coentreprise et s’est engagé à acquérir des batteries à hauteur de 15 GWh par an afin de pourvoir aux besoins des voitures du groupe comme Polestar, la division performance de Volvo Car.