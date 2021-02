Volvo créé sa filiale Volvo Energy pour accélérer l'électrification

Annoncé en août 2020 et lancé en décembre dernier avec son cousin le Yoga 9i, le Yoga Slim 9i cherche à compiler tout le savoir faire de Lenovo en matière d’ultraportables. Sur le papier, l’appareil met donc tous les curseurs au max pour nous délivrer une expérience raffinée, conjuguant élégance, performances et expérience visuelle enchanteresse… mais avec un tarif qui a de quoi faire tousser : presque 2800 euros pour le modèle le plus haut de gamme. Ne vaudrait-il mieux pas mettre votre argent ailleurs ?