Volvo ne commercialisera que des véhicules électriques à partir de 2030

Pour appuyer cette annonce, une image a été dévoilée avec 7 silhouettes, dont celle du XC40 commercialisé l'année dernière. Mais Volvo ne s'arrête pas là et annonce que la vente de ses véhicules se fera, à terme, uniquement sur Internet. « Au lieu d’investir dans un secteur en perte de vitesse, nous choisissons le futur, électrique et en ligne » précise Håkan Samuelsson, P.-D.G. de Volvo Cars.

L'inspiration est toute trouvée : Tesla a fait de cette méthode de vente sa marque de fabrique. Volvo précise ensuite « simplifier radicalement le processus et réduire le nombre d’étapes » pour éliminer les négociations de prix courantes en concessions et se montrer plus transparent au niveau des prix affichées.