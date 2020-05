D'après le PDG de Volvo, le coronavirus va favoriser la transition vers les véhicules électriques

C’est lors d’une interview au Financial Times que Hakan Samuelsson a exposé sa vision de l’avenir proche en déclarant : « L'électrification ira plus vite. Je pense qu'il serait naïf de croire qu'après quelques mois, tout reviendra à la normale et que nos clients reviendront dans les concessions pour demander des voitures diesel. Ils demanderont encore plus de voitures électriques ».

Il pense aussi que les voitures partagées dans les grandes villes sont plus logiques et raisonnables que la voiture privée, en particulier dans les centres-villes où l'espace est compté et la circulation difficile.