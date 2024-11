Et ça n'est pas la seule aide qui va être rabotée. Car l'enveloppe totale consacrée aux trois aides de la prime à la conversion, du leasing social et du bonus écologique était de 1,5 milliard d'euros en 2024. Pour l'année qui arrive, elle devrait à peine tenir les 1 milliard d'euros, et ce, en faisant en plus appel, selon Bercy, aux « certificats d'économie d'énergie, un mécanisme incitant les fournisseurs d'énergie au financement des actions de sobriété énergétique. »

En conséquence, les mesures de bonus écologique et de leasing social seront moins généreuses. Pour rappel, le bonus écologique est actuellement de 4000 euros (avec une possibilité de monter jusqu'à 7000 euros pour les ménages modestes). Le leasing social permet lui de rouler en voiture électrique en payant 100 euros par mois. 650 millions d'euros sont alloués en 2024 à ce dispositif.