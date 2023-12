Bonus écologique : victime de son succès, le gouvernement modifierait une fois de plus les règles pour 2024

Le bonus écologique, cette aide à l'achat qui favorise l'acquisition de véhicules électriques neufs ou d'occasion, va être revu en 2024. Si, au départ, nous pensions que le principal changement effectif l'an prochain serait la prise en compte de la production et de l'assemblage dans le calcul de l'impact carbone total d'un véhicule (en plus de la seule utilisation de la voiture), les choses viennent de bouger. Et clairement, ça ne va pas plaire à tout le monde.