La voiture électrique pas chère, c'est fini ! Le gouvernement s'apprêt à stopper son dispositif de leasing social

Le dispositif de leasing social était une forme d'alternative abordable à l'achat d'un véhicule électrique. La plupart des offres étaient plafonnées à 100 euros mensuels (150 pour les plus grosses voitures), voire 40 pour la Renault Twingo. Une offre alléchante pour les personnes avec peu de moyens, d'autant plus que le dispositif était accompagné d'une subvention supplémentaire. En effet, le gouvernement couvrait le premier loyer du leasing (jusqu'à 13 000 euros). Une initiative à visée sociale, dont seuls les ménages au revenu fiscal de référence inférieur à 15 400 euros pouvait profiter, à condition de cocher quelques autres cases. Distance parcourue dans le cadre professionnel, éloignement par rapport au lieu de travail, etc.

Selon les estimations initiales, ce plan visait à valider environ 25 000 dossiers sur l'année 2024. Toutefois, les 80 000 demandes enregistrées en quelques jours ont amené le gouvernement à reconsidérer ce dernier. Un volume inattendu, qui aura provoqué l'arrêt pur et simple du dispositif. De plus, les concessionnaires autos avaient fait part de leurs inquiétudes quant au « risque financier sur les valeurs de revente d’ici trois ans, lors du retour de location » de ces véhicules.