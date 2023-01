Renault 5 électrique : vers un prix réduit... comme son autonomie !

Officialisée il y a déjà deux ans, lors de la présentation du projet Renaulution, la nouvelle Renault 5 qui est 100 % électrique avait alors séduit son audience. Et pour cause, on y retrouvait alors le style si emblématique de la Renault 5, évidemment modernisée pour convenir à nos standards actuels, et sous une toute nouvelle forme garantie « zéro émission ».

Déjà constituée de trois véhicules (Zoe, Twingo et Megane), la gamme 100 % électrique de Renault va progressivement s'étoffer, avec, entre autres, cette nouvelle Renault 5, qui devrait arriver en concessions dans le courant de l'année prochaine. Le ticket d'entrée devrait pour sa part avoisiner les 25 000 euros.