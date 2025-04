Bombing_Basta

La Peugeot e-208, star hexagonale du segment, a récemment vu son tarif baisser, et pas qu’un peu

27500€ l’entrée de gamme pour une e-208, c’est cher, très cher…

notamment une révision du bonus écologique pour favoriser les véhicules légers (moins de 1,9 tonne)

C’est léger un véhicule de 1,89 tonnes ?!?

Moins de 1,4 tonnes là j’aurais compris…

Ma caisse, une berline compacte, pèse 1040 kg à vide, moins un moteur thermique de 150kg, plus un moteur électrique et ses composants de puissance à 50kg, plus 300kg de batterie, c’est tout-à-fait possible de faire une bagnole électrique habitable, polyvalente, tout en étant réellement légère.