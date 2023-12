Auto-moto : nos flops de l'année 2023 !

De plus en plus clouées au pilori, l'automobile et la moto sont la cible incessante d'une minorité qui fait tout pour étrangler les mobilités et les déplacements individuels. Sous couvert d'écologie, l'idéologie qui se cache derrière est avant tout la volonté de lisser les habitudes de déplacements afin de ne plus les réduire qu'au strict nécessaire. Un nécessaire qui irait jusqu'à vous priver de partir en vacances avec votre famille en voiture et qui vous obligerait à parcourir 80 km par jour en vélo ou vous condamnerait à perdre 2 h 30 dans les transports tous les jours pour vous rendre au travail.

Pourtant, avec un peu de bon sens, de respect, d'écoute et de bonne volonté, oui, il est possible de ne pas prendre sa voiture pour tout et n'importe quoi, mais quand on vous soumet à l'injonction et que la culpabilité prend le pas sur la pédagogie, rien ne va plus. Alors, avec un peu de mauvaise foi, on vous fait le tour de nos flops 2023 !