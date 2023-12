Alerte malus : les voitures électriques risquent une flambée des prix !

Les sénateurs proposent d’étendre la mesure aux véhicules électriques avec un abattement de 300 kg afin de cibler les modèles dépassant les 1 900 kg. L’objectif est clairement annoncé : cibler les SUV électriques. « L’analyse des données d’immatriculation montre que les parts de marché des e-SUV sont passées de moins d’une voiture électrique neuve vendue en France sur dix en 2017 (6 %) à environ une voiture électrique sur trois aujourd’hui (30 %). Ces véhicules plus lourds qu’un véhicule électrique classique consomment plus de matières premières pour leur fabrication, émettent plus de particules au moment du freinage (enjeu sur la qualité de l’air), sollicitent plus le réseau électrique pour leur recharge », peut-on lire dans l’amendement