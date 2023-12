Ce SUV électrique offre autant d'autonomie que son équivalent thermique

Aussi, ONE annonce que sa technologie Gemini se distingue également par sa durabilité accrue, réduisant la dépendance au lithium de 20 % et celle au graphite de 60 %, tout en limitant l'utilisation de nickel et de cobalt. Cette stratégie vise non seulement à améliorer l'efficacité énergétique, mais aussi à

diminuer l'impact environnemental et les coûts associés à la production

de batteries.

Du côté de ONE c'est évidemment un succès souligné par la déclaration de son P.-D.G. et fondateur Mujeeb Ijaz qui déclare : « Les véhicules électriques gagneront en adoption massive lorsqu'ils offriront une autonomie suffisante pour que les gens se sentent à l'aise d'avoir une voiture électrique comme unique voiture du foyer ».

En dépit de ce succès, ONE et BMW doivent encore travailler sur les performances du convertisseur DC-DC et sur les mises en application de la technologie à l'échelle industrielle. ONE estime qu'une telle technologie n'arrivera pas sur le marché avant 2027.