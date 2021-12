BMW a déjà livré un million de véhicules électriques, comme prévu

BMW souhaite désormais écouler plus de deux millions de véhicules entièrement électriques d'ici 2025. Peter Niota, membre du conseil d'administration et responsable des ventes BMW, explique : « Nous avons déjà le prochain objectif en ligne de mire, et nous visons désormais deux millions de véhicules électrifiés sur les routes en seulement deux ans ».