Comme pour les trotinettes électriques, les parisiens sont appelés au vote au sujet des SUV et 4x4

La votation se tiendra le 4 février 2024, et laissera libre choix à tous les électeurs inscrit sur les listes de décider de la place des SUV et 4×4 les plus lourds dans la ville. Une consultation démocratique, que l'on peut comparer à celle qui s'est tenue sur les trottinettes électriques en libre-service au mois d'avril. Les habitants avaient été plutôt unanimes à ce sujet, puisque 90 % avaient voté contre le maintien de ces engins. Les SUV restent la catégorie préférée des français -si on se rapporte aux ventes de véhicules neufs - mais sont aussi fortement critiqués : trop lourds, trop encombrants et trop polluants. Vont-ils connaître le même sort que les trottinettes ?