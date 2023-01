Pour ou contre les trottinettes en libre-service à Paris ? Les Parisiens vont voter

Si Anne Hidalgo a ses soutiens en interne, le conseil municipal reste relativement divisé sur la question, ce qui rend un peu plus légitime encore l'organisation d'un référendum. La maire socialiste espère que ses arguments feront mouche auprès des habitants. Elle reproche, en effet, aux trottinettes en libre-service d'encombrer routes et surtout trottoirs et de provoquer de nombreux accidents de la circulation en plus du danger qu'elles représentent pour leurs propres utilisateurs et les piétons.