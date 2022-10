Bientôt la fin des trottinettes en libre-service à Paris ? Les opérateurs sur la sellette

La Mairie de Paris porte plusieurs griefs à l'encontre des trottinettes électriques. Beaucoup résultent d'un certain manque de rigueur des exploitants et d'un manque de discipline des utilisateurs, avec de trop nombreux accidents, de multiples violations du Code de la route, un report modal peu flatteur et des engins garés un peu n'importe où. Le bilan environnemental est aussi « incertain », avec des dizaines de trottinettes abandonnées au fond de la Seine et des engins qu'il faut régulièrement recharger, nettoyer, puis recycler.