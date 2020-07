Trottinettes électriques à Paris : les trois opérateurs retenus par la Mairie enfin dévoilés

La fin d’un long feuilleton. Près d’un an après la publication de l’appel d’offres relative aux trottinettes électriques disponibles en libre-service à Paris, la Mairie a enfin livré son verdict. Au total, seize opérateurs avaient répondu présent pour tenter de lorgner le marché parisien, considéré comme l’un des plus gros, si ce n’est le plus important d’Europe.