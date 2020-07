Paris : les stations de recharge pour trottinettes électriques en libre-service enfin déployées

Capable d’accueillir entre six et douze trottinettes, les infrastructures du groupe américain ne sont pas directement branchées à un réseau électrique : des batteries en lithium-ion l’alimentent, et doivent être remplacées ou chargées tous les trois ou quatre jours. Ce partenariat avec Paris s’inscrit dans le cadre d’un test d’une durée d’un an : à l’issue de cette période, Charge pourrait poursuivre son aventure au sein de la capitale.

Source : BFM Auto