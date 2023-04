Paris a voté ! Les trottinettes en libre-service, c'est non ; quelle est la suite ?

Malgré l'ire majoritaire des Parisiens contre ce moyen de transport jugé trop dangereux, ce vote citoyen aura également des conséquences inévitables sur de nombreux emplois, notamment parmi les salariés des opérateurs les plus célèbres de trottinettes en libre service comme Lime, Dott ou Tier. En effet, plus de 800 emplois sont menacés par cette interdiction dans la capitale. Pour exemple, Paris représente 15 % du chiffre d'affaires total de Dott, et cette décision votée aura donc des conséquences économiques immédiates sur l'entreprise.

"Nous prenons acte de cette consultation inédite, dont la mobilisation aurait pu être plus large et représentative si les modalités de la votation avaient été différentes : plus de bureaux de vote, scrutin électronique, information municipale", ont réagi de concert les opérateurs dans un communiqué hier soir. Ces derniers ont par ailleurs pu confirmer que leur service ne sera pas renouvelé à partir du premier septembre prochain dans la capitale.

Malgré tout, cette décision ne devrait pas impacter les usages personnels de trottinettes électriques : ce vote s'applique uniquement aux deux-roues motorisés en libre-service, il sera donc bien possible d'utiliser sa propre trottinette dans la capitale.