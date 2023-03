À deux sur une trottinette électrique ? Lime a un plan pour détecter cette (dangereuse) pratique

Cette innovation fait suite au lancement en juillet dernier de la technologie Lime Vision, qui peut empêcher la circulation des trottinettes sur le trottoir. Cet autre comportement est pointé du doigt par de nombreux citoyens et mairies. On peut aussi citer la technologie de geofencing embarquée, qui délimite des zones de circulation à vitesse réduire et même interdites. Ces technologies pourraient davantage protéger les usagers et éviter aux trottinettes en libre-service d'être définitivement bannies de certaines villes.