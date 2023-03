Trottinettes électriques : pourquoi (et comment) le gouvernement planche plus sur une régulation qu'une interdiction

Partout dans les grandes villes françaises, elles sont de plus en plus remises en question. À Lyon, les conditions d'utilisation ont été durcies. Même chose à Marseille, où les machines en libre-service provoquent une certaine anarchie. Et à Paris, la maire Anne Hidalgo n'en veut plus et propose à ses administrés de décider de leur sort à l'occasion d'un référendum local qui aura lieu dans moins d'un mois. Pour mieux contrôler le marché sur l'ensemble du territoire français, le ministre des Transports, Clément Beaune, essaie de reprendre la main.