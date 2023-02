Trottinettes en libre-service : après Paris, Marseille pourrait vouloir tout arrêter à son tour

Si le stationnement parfois « bordélique » (vous nous excuserez le terme) de ces trottinettes tient autant du mauvais comportement de certains de ses utilisateurs indisciplinés que du manque de contrôle des opérateurs sur leur flotte, la mairie est très claire. « Si [les opérateurs] n'arrivent pas à réguler leur flotte et n'arrivent pas à assurer un service convenable sur la ville de Marseille (…), il y a cette extrémité là qui est de dire on arrête tout. On est prêts à tout arrêter si jamais on sent qu'il n'y a pas d'amélioration. » Tels sont les mots de l'adjointe au maire en charge des mobilités Audrey Gatian auprès de nos confères de BFM Marseille Provence.