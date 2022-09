Trottinettes en libre-service : faut-il en interdire l'accès aux mineurs ? C'est le cas à Lyon

De plus, la ville de Lyon va sélectionner deux nouveaux opérateurs qui entreront en service en mars 2023. Ces derniers viendront prendre la suite de Dott et Tier, dont le bail qui se terminait fin septembre a finalement été prolongé de 6 mois. Chacun devra être en mesure de proposer et de gérer une flotte de 2 000 trottinettes.



Un appel à projets a d’ores et déjà été lancé, et ce dernier met l’accent sur quatre points fondamentaux, à savoir : la durabilité des engins, la sécurité des usagers, l’accessibilité du service ainsi que le report modal et l’intermodalité.