Voitures électriques : nos tops de l'année 2023 !

Prenez garde ! L'Europe a beau diligenter une enquête sur les aides que le gouvernement de Pékin aurait octroyées à sa filière, le gouvernement français a beau avoir revu les règles d'attribution du bonus écologique pour protéger les constructeurs européens : rien n'y fait. La voiture chinoise est là et elle le sera de plus en plus.

Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? C'est au consommateur d'en juger en réalité et nous pensons qu'il serait de bon ton que l’État ou l'Europe cesse par tous les moyens d’orienter nos choix. Qu'on fait les gouvernements européens pour enrayer l'invasion de technologies chinoises dans les smartphones par exemple ? Xiaomi a-t-il tué ce marché justement ? Il y a eu de la casse, c'est indéniable, mais le marché existe toujours, et il y a toujours des entrées de gamme et des haut de gamme, que le public continue d'acheter.

Il en sera de même pour les voitures électriques et les constructeurs chinois ont bien compris qu'ils n'allaient pas se contenter de production low cost. Bien qu'imparfaites, les MG4 par exemple sont intéressantes à rouler et la gamme MG dans son ensemble a su évoluer et relever ses prestations pour justement satisfaire les exigences des conducteurs européens. BYD va s'implanter en Hongrie et propose une Seal particulièrement intéressante qui vient réellement chatouiller l’indétrônable Tesla Model 3.

Ah ! Et pour rappel, BYD est le deuxième plus gros fournisseur de batterie derrière CATL et LG, ainsi que le deuxième plus gros vendeur de voitures électriques dans le monde … Il est tant que l'Europe se réveille.