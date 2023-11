Voici l'une des voitures les plus chères de l'histoire de Hyundai, et ce n'est pas pour rien

Mais le plus intéressant est que le Ioniq 5 N se distingue par son système N e-shift, qui simule les sensations d'une transmission à double embrayage DCT à huit rapports avec notamment des ruptures de couples. Ainsi à chaque passage de rapports vous êtes littéralement scotché au siège et, pour parfaire les sensations, la vitesse engagée peut grimper en régime jusqu'au rupteur et taper celui-ci sans que le rapport supérieur s'engage seul.

Le Hyundai Ioniq 5 N bénéficie également de l'expérience de Hyundai en compétition, avec des fonctionnalités comme le programme Launch Control N offrant différents niveaux de motricité et le système N Race pour divers programmes de conduite. Un mode Drift est aussi accessible afin de faciliter la glisse, le tout sur circuit évidemment.