Hyundai dévoile deux supercars électriques, bientôt sur nos routes ?

Concrètement, la RN22e est par exemple dotée d’étriers de frein monoblocs à quatre pistons et de disques hybrides de 400 mm de diamètre lui permettant de contrecarrer le poids de son système de propulsion électrique (PE). De plus, les ingénieurs prévoient d’ailleurs d’utiliser RN22e pour étudier la manière de produire un mouvement dynamique via le freinage à récupération d'énergie pour gérer avec précision le taux de lacet et les attaques en virage.