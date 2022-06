Hyundai dévoile (enfin !) la IONIQ 6

Il y a quelques semaines, on apprenait la fin de la production de la Hyundai Ioniq, lancée il y a 6 ans. Un modèle qui a tiré sa révérence donc, et qui laisse en héritage une appellation (IONIQ) qui va servir à baptiser les nouveaux véhicules 100 % électriques de Hyundai. Le constructeur propose déjà un SUV IONIQ 5, et c'est aujourd'hui au tour du nouveau IONIQ 6 d'afficher son design.

Exit le SUV, place à une silhouette plus sportive, plus aérodynamique. Un IONIQ 6 qui dispose en outre d'une proue rabaissée, de volets d'air actifs à l'avant ou encore d'un petit aileron à l'arrière, de manière à booster l'aérodynamisme et aboutir à un coefficient de traînée de 0,21. Un modèle inspiré directement du concept électrique Prophecy.