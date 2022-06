Dites au revoir à la Hyundai Ioniq, après six ans de bons et loyaux services

En effet, si la première Ioniq tire sa révérence, elle laisse en héritage une appellation qui va servir à baptiser les nouveaux véhicules 100 % électriques de Hyundai.

Rappelons que la Hyundai Ioniq 5 a raflé récemment pas moins de trois titres lors du New York International Auto Show, à savoir « World Car of the Year », « World Electric Vehicle of the Year » et « World Car Design of the Year » !