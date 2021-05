Hyundai Ioniq 5 : premières impressions à bord de l'impressionnant Project 45

Cette technologie permet de renvoyer l'électricité stockée dans la batterie vers le réseau lorsque c'est nécessaire. Hyundai indique également qu'elle peut servir à recharger une trottinette (pourquoi pas) et même un second véhicule électrique, puisque la puissance pourrait atteindre environ 3 kW. C'est presque autant que les fameuses « prises renforcées » que les constructeurs proposent à leurs clients pour leurs véhicules électriques. Naturellement, on trouve dans les menus de quoi limiter le niveau de charge minimale pour ne pas se retrouver à sec au moment de partir.