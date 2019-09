Salon de Francfort : Hyundai 45, entre vision futuriste et héritage du passé

David Nogueira

Un concept qui met en scène le futur...

... mais pas seulement

Ci-dessus, la comparaison entre la Pony Coupe Concept de 1974 et la Concept 45

Un habitacle personnalisable

Bon anniversaire à la Pony Coupe Concept et bienvenue à la. En 1974, le constructeur sud-coréen fait appel au designer italien Giorgetto Giugiaro pour dessiner la Pony Coupe Concept et, 45 ans plus tard, c'est de ce modèle dont s'est inspiré le constructeur pour réaliser ce nouveau modèle.Il suffit de la regarder pour comprendre qu'avec la 45, Hyundai partage sa vision du véhicule (semi) autonome.Ses portières coulissantes laissent apparaître un habitacle qui ressemble plus à un salon cosy qu'à l'intérieur d'une auto. Typique pour ce type de concept-car.Typique aussi, cette planche de bord qui ne laisse apparaître qu'un seul et large écran au format CinémaScope. Hyundai ne donne pas de détail sur ce dernier ni sur sa taille et ne souhaite pas trop s'attarder sur ses fonctions, ici, sur le salon de Francfort.A nous donc d'interpréter les images du communiqué de presse sur lesquelles on peut distinguer que l'univers numérique imaginé par Hyundai est plutôt réussi. Au centre, la navigation semble emprunter un affichage 3D très immersif. Sur la partie droite l'infotainment, avec sa musique, mais aussi des widgets (en l'occurrence ici, la météo).Derrière le volant, l'affichage nous fait quelque peu penser au modede Tesla. On imagine bien que les outils d'aide à la conduite se chargeront de surveiller les environs du véhicule, mais aussi de prendre la main dans les phases de délégation de conduite.Sur la partie droite de la planche de bord, un écran semble être projeté pour visualiser et partager ses photosMais à l'occasion d'un entretien avec un porte-parole de Huyndai, on sent bien que le message sous-jacent est plus important. Le véhicule autonome n'est pas près d'arriver sur la route, en revanche, la prochaine voiture électrique de la marque débarquera l'année prochaine.Ainsi, le concept 45 est surtout l'occasion de le rappeler en mettant en scène la plateforme E-GMP. Celle-ci sera la première à être dédiée aux véhicules 100% électriques. En effet, même si le constructeur propose déjà de tels modèles, avec la Kona électrique, le châssis de cette dernière a été conçu pour accueillir aussi bien des motorisations thermiques qu'hybride ou 100% électrique.Cette architecture E-GMP présente la particularité d'être modulaire et donc d'être utilisée pour tous les types de modèles, de la citadine au grand SUV ou monospace.Une architecture qui sera également partagée avec Kia et qui présente un autre avantage évident : la capacité de recevoir un réseau 800 Volts, comme le Porsche Taycan Turbo et une puissance de charge pouvant atteindre 350 kW. Pas mal ! D'autant que Hyundai est récemment entré au capital de Ionity, aux côtés de BMW, Mercedes-Benz, Ford, Audi ou encore Porsche, le réseau de charge rapide dont la puissance peut justement atteindre 350 kW.Outre l'aspect électrique du véhicule, le concept 45 donne également le ton en matière de personnalisation de l'habitacle. «» nous explique Hyundai.Pour lutter contre cette monotonie, Hyundai lance «» qui consiste à imaginer des habitacles qui pourraient être intégralement personnalisables, ou presque. Dans le choix des matériaux des différents éléments, mais dans le choix de la forme des sièges également.Gageons que tout ne sera pas complètement possible, mais l'initiative est plutôt séduisante, même si d'autres constructeurs font eux aussi le nécessaire pour proposer ce type de personnalisation.