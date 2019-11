LA Auto Show : la Hyundai Vision T fait une apparition remarquée

Silhouette élégante

« Blue Drive »

Source : Carscoops

Le salon automobile de Los Angeles bat actuellement son plein de l'autre côté de l'Atlantique. Alors que se profile le dénouement des journées réservées à la presse, pour ensuite accueillir le grand public, les annonces s'enchaînent et ne se ressemblent pas. À l'image du concept hybride rechargeable Vision T présenté par le constructeur sud-coréen Hyundai dans un communiqué de presse officiel Celui qui préfigure la prochaine génération de Tucson lancée dans le courant de l'année 2021 s'apparente à un SUV coupé au look soigné et élégant. Sa ligne de toit horizontale s'accompagne d'un capot plutôt long, le tout marqué des bords géométriques et des passages de roues carrés. Bref, ce produit affiche une silhouette des plus raffinées qui laisse présager un modèle de série prometteur.La firme asiatique se veut en revanche discrète quant aux caractéristiques techniques de son véhicule. Seules ses dimensions ont en fait été communiquées : long de 4,60 mètres, large de 2,01 mètres, haut d'1,70 mètre et d'un empattement de 2,80 mètres. Déjà évoquée ci-dessus, la motorisation s'équipe d'un système hybride rechargeable.De ce fait, une trappe de chargement équipée d'un cache coulissant s'invite du côté du passager arrière. Pendant la session de charge, l'avancée du processus apparaît sous la forme d'une barre de progression circulaire, accompagnée de l'appellation « Blue Drive » qui s'illumine pour l'occasion.