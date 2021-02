Hyundai révèle les premières photos du Ioniq 5 avant une présentation le 23 février

Le Ioniq 5 sera basé sur la toute nouvelle plateforme E-GMP (pour Electric-Global Modular Platform) qui intéressait encore Apple il y a peu. La nouvelle plateforme permet une plus grande modularité et un espace intérieur plus spacieux et personnalisable pour les passagers grâce à son plancher plat.

Les images révélées montrent une console centrale capable de coulisser dans l'habitacle. Le coulissage de cette dernière permettra au conducteur ou aux passagers de sortir plus facilement du véhicule, notamment lorsque la voiture est garée dans un endroit étroit.