Genesis, la division luxe de Hyundai, plancherait sur deux berlines électriques

En cinq ans, Genesis a présenté de nombreux concepts et modèles, mais seulement deux étaient électriques. Le premier a été dévoilé il y a deux ans au Salon de New York sous le nom d'Essentia, et il s'agissait d'un coupé appartenant à la famille des GT. Un temps espéré en production par le public, l'Essentia est finalement resté à l'étape de concept.