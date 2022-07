Hyundai tease une mystérieuse sportive électrique

Le teaser montre la forme d'une berline, allongée, sous un drap, et la photo floue d'un véhicule bleu, couleur iconique de la marque. D'après la forme, on peut imaginer que la voiture aura trois portes, sera allongée à l'avant et courte à l'arrière. Et surtout, on a ce message mystérieux : « Vous voulez le fun de la conduite dans l'ère des véhicules électriques ? »

On s'attend donc à une berline électrique, peut-être haute en couleur et ultra-performante : rapide, puissante. Le marché de la voiture de sport électrique est encore de niche, mais cela ne semble pas décourager Hyundai.

Il nous faut désormais attendre le 15 juillet pour en savoir davantage sur cette berline.