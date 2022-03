Hyundai veut sortir 17 modèles de voitures électriques d'ici à 2030

Cet investissement permettra donc, en améliorant et en construisant de nouvelles usines dédiées, de sortir 17 véhicules 100 % électriques d'ici à l'année 2030 : 11 de la marque Hyundai et six pour la marque de luxe Genesis. L'objectif des ventes a été revu à la hausse, avec, pour 2030, une volonté de vendre 1,87 million de véhicules dans le monde chaque année et d'obtenir 7 % de parts sur le marché des véhicules électriques.