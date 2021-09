Hyundai annonce la fin des thermiques dans sa gamme et la neutralité carbone à venir

L’une des marques de Hyundai Motor Group, Genesis, avait déjà fait part de son intention de supprimer tout modèle thermique de son offre d’ici à 2030 en arrêtant leur développement dès 2025.

Le groupe a également fait part de son objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2045, conformément à sa stratégie baptisée Progress for Humanity. Cela passera par une forte progression de la part des véhicules électriques commercialisés sous ses différentes marques, avec un objectif de 80 % d’ici à 2040.

L’entreprise va également recourir de plus en plus aux énergies renouvelables pour alimenter toutes ses installations. Cela sera rendu possible grâce au recours au Vehicle-to-Grid et à la seconde vie des batteries automobiles qui permettront le stockage de l’énergie.