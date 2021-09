Hyundai veut proposer des voitures à hydrogène au même prix que les électriques d'ici à 2030

Emmener le milliardaire Richard Branson et trois copassagers à la frontière de l'espace n'aura pas suffi à faire cesser les inquiétudes autour de Virgin Galactic. Un mois et demi après le vol, de nouveaux détails émergent : l'avion fusée a dévié de sa trajectoire, et la FAA a lancé une enquête qui, pour l'instant, l'empêche de voler.