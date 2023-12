Record en vue ? Avec 10 000 réservations en un mois, cette ë-C3 s'affiche déjà comme un best-seller

Pour 23 300 € la version You est simplifiée au maximum, mais offre des équipements de sécurité de base. Elle est équipée des suspensions Citroën Advanced Comfort, du Citroën Head Up Display, d'un système de freinage d'urgence, d'une aide au stationnement arrière, d'un régulateur-limiteur de vitesse, d'une alerte active de franchissement de ligne, de la reconnaissance des panneaux de vitesse, d'une alerte attention conducteur, de la climatisation, ainsi que d'airbags frontaux, latéraux avant et rideaux. Elle dispose également de l'allumage automatique des feux de croisement et de

projecteurs LED. En revanche, pour l'interface multimédia, il faudra en passer par son smartphone qui sera relié en Bluetooth à l'habitacle.

Pour un équipement plus haut de gamme et l'accès à My Citroën Drive avec navigation sur écran tactile 10,25 pouces il faudra débourser 27 800 € ou par ir sur une LLD de 179 € TTC/mois. En plus, les acheteurs auront droit à des jantes en 17 pouces, une peinture bi-ton, un chargeur à induction, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrants, un volant gainé, une banquette arrière fractionnable 2/3-1/3, des feux arrière 3D à LED, la climatisation automatique et une caméra de recul.

Citroën ne communique pas la date exacte du début des livraisons, mais ne doute pas du succès de sa future citadine. D'ailleurs, le groupe ne manque pas de rappeler dans son communiqué que la C3 a détrôné la 2 CV en devenant le modèle le plus vendu de l’histoire du constructeur avec plus de 5,6 millions d’exemplaires produits. Reste à voir si la version électrique poursuivra cette success-story.