La nouvelle Citroën ë-C4 est maintenant disponible en France

La nouvelle ë-C4 est proposée en deux finitions qui se déclinent en version de base et en version pack avec un équipement enrichi. On retrouve ainsi les Feel et Feel Pack ainsi que les Shine et Shine Pack.

Feel, à partir de 35 600 euros avec phares LED, aide au stationnement arrière, Citroën Connect sur écran tactile dix pouces.

Feel Pack, à partir de 36 700 euros qui ajoute à la finition Feel la caméra de recul, le Smart Pad Support et le système Citroën Connect Nav avec six haut-parleurs.

Shine, à partir de 37 600 euros qui ajoute à la finition Feel Pack l’accès et le démarrage mains libres Proximity.

Shine Pack, à partir de 38 800 euros qui ajoute à la finition Shine les sièges avant chauffants, le pack Drive Assist+, la recharge sans fil pour smartphone ainsi que le Hifi System.

Au niveau teinte de carrosserie, la nouvelle ë-C4 sera proposée en sept couleurs dont un original Brun Caramel nacré et un dynamique Rouge Elixir. Elle est également équipée de jantes aluminium de 18 pouces sur toutes les finitions.