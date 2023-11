Renault fait du strip-tease avec son futur best-seller électrique : la R5 E-Tech se dévoile un peu plus

La Renault 5 E-Tech, avec une longueur de 3,92 mètres, offrira deux variantes de batteries électriques. Au lancement, elle sera équipée d'une batterie de 52 kWh, et plus tard, une version avec une batterie de 40 kWh complétera la gamme. Bien que sur le papier ces capacités semblent suffisantes, l'autonomie maximale de 400 km selon le cycle WLTP peut sembler limitée. La performance réelle de cette autonomie dépendra fortement de la rapidité de recharge, un aspect encore non précisé.

En outre, la R5 E-Tech veut se positionner à l'avant-garde avec son système de charge bidirectionnel, intégrant la technologie V2G (véhicule-réseau). Cette innovation, qui sera accessible en France et en Allemagne dès 2024, et au Royaume-Uni en 2025, permettra à la voiture de contribuer au réseau électrique, avec la capacité de stocker et éventuellement de réinjecter de l'énergie. Cette fonction nécessite toutefois l'usage d'une borne de recharge spécifique.