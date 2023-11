Ampère : la nouvelle division 100 % électrique de Renault pour concurrencer Tesla et la Chine

Les constructeurs traditionnels se sont pris de plein fouet l'interdiction édictée par Bruxelles de ne plus autoriser la vente de voitures thermiques neuves à partir de 2035. Un changement de cap révolutionnaire à l'échelle industrielle qui oblige les constructeurs à revoir la conception de leurs voitures, car en plus de devoir fonctionner avec une batterie, ces dernières sont aussi devenues ultra-connectées, bardées de technologie, d'aides à la conduite et davantage axées sur le confort et l'info-divertissement. Pour suivre le mouvement, Renault tente de faire sa Renaulution.