Renault va produire en France le moteur électrique de la Megane E-tech

Ce nouveau moteur se veut plus léger et plus compact que celui de la Renault ZOE, tout en offrant davantage de puissance (96 et 160 kW) et un couple plus élevé (300 Nm). L’atelier de production comprend un total de 4 lignes d’assemblage et 2 lignes de bobinage d’une capacité de production de 120 000 moteurs par an. Grâce à sa conception flexible, il pourrait produire 240 000 moteurs par an.

Rappelons que depuis 2015, l’usine de Cléon produit le groupe motopropulseur électrique des Renault ZOE, Twingo ZE, Kangoo ZE et Master ZE. Dans deux ans, la production s’agrandira avec le moteur ePT-100 kW de la future Renault 5 électrique.