Future R5 électrique : Renault nous en montre un peu plus !

Sans trop en dévoiler, Renault met en ligne divers clichés de ses nouveaux prototypes, qui permettent d'apprécier les grandes lignes de cette R5 électrique, qui va conserver les grandes lignes du concept présenté il y a deux ans.

« Sont ainsi traqués aux dixièmes de millimètres les jeux et les affleurements des modules de caisses et des pièces en provenance des fournisseurs. Toute la partie logicielle, connectique et électronique est également testée » explique le constructeur.