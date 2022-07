Renault 5 Diamant : découvrez la dernière petite merveille de rétrofit

Concrètement, cette Renault 5 Diamant conserve les lignes caractéristiques et la forme iconique de la voiture commercialisée par Renault en 1972, mais se distingue sous le capot par une motorisation 100 % électrique.

Côté look, on retrouve ici une carrosserie très épurée, avec en prime des phares et des feux qui ont été « facettés comme des pierres précieuses ». Une Renault 5 Diamant qui présente une peinture tri-couche, faite de pigments dorés sur une base rose, et recouverte d'un vernis givré.