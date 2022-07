Pour accompagner sa R5 électrique, Renault lance... un baladeur K7 !

Rappelez-vous, il y a quelques mois, Renault levait le voile sur une nouvelle version électrique de sa très populaire R5, lancée en janvier 1972. En attendant de pouvoir se glisser à bord de cette nouvelle R5 électrique, Renault va lancer PlayeR5, un lecteur cassette portable rétrofité, inspiré sa célèbre citadine et réalisé en collaboration avec We Are Rewind.