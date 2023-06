Volkswagen va-t-elle ressusciter cette petite légende en électrique ?

« Ladybug, personnage engagé en faveur de l’émancipation féminine, conduit une Coccinelle électrique, modèle encore à l’état de concept car », explique Volkswagen. Rappelons que ces derniers mois, la marque a pris part à de nombreux projets, notamment avec Marvel Studios pour le film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, ou encore avec Disney+ pour les séries dérivées de l’univers Star Wars Obi-Wan-Kenobi, Andor et The Mandalorian.