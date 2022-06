Le Volskwagen ID.Buzz en édition (très) limitée Obi-Wan Kenobi

Volkswagen n'est pas peu fier d'annoncer une première collaboration entre les designers maison et Lucasfilm pour la mise au point de deux modèles ID.Buzz inspirés de la série Obi-Wan Kenobi. Il s'agit des modèles ID. Buzz « Light Side Edition » et « Dark Side Edition », représentants bien sûr les deux côtés de la Force. Rappelons que l'acteur Ewan McGregor est le nouvel ambassadeur de la marque Volkswagen et, évidemment, la tête d’affiche de la nouvelle série diffusée sur Disney+.