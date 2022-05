Les aides à la conduite de la Volkswagen ID.5 obtiennent une note parfaite au test Euro NCAP

L'ID.5 est le dernier modèle 100 % électrique proposé par Volkswagen, et en termes de sécurité, celui-ci répond largement aux attentes. En effet, lors de son examen par l'Euro NCAP, le SUV coupé électrique de la firme allemande a décroché un excellent 5/5.

Dans les détails, l'ID.5 obtient 35,6 points en protection des adultes (93 % du maximum possible), 44 points en protection des enfants (89 %), 41,3 points en protection des usagers sensibles (cyclistes et piétons) de la route (76 %) et 13,6 points en aide à la sécurité du conducteur (85 %). Des performances qui sont très honorables, notamment dans la protection des personnes à l'intérieur du véhicule en cas de choc et de potentielle désincarcération, mais aussi dans la prévention des collisions, de la vitesse ou encore du maintien de l'attention du conducteur.

L'ID.5 n'est donc pas si loin d'autres modèles à obtenir une note comparable tels que la Tesla Model 3. Cette dernière décroche 96 % en protection des adultes, 86 % en protection des enfants, 74 % en protection des usagers vulnérables de la route et 96 % en aide à la sécurité. En attendant désormais l'examen du Model Y, l'un des concurrents visés par Volkswagen avec son ID.5.