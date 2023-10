Tesla : un simple permis B ne sera pas suffisant pour conduire le Cybertruck !

Aussi, en France, conduire le Cybertruck de Tesla ne sera possible qu'à une seule et unique condition : être détenteur d'un permis C. Ce dernier est accessible uniquement si l'on est déjà détenteur du permis B, et permet à ceux qui réussissent l'examen de disposer d'un permis « poids lourds ».

En effet, le permis de catégorie C autorise son propriétaire à conduire des véhicules dont le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) est compris entre 3,5 et 7,5 tonnes et auxquels peut être attelée une remorque de moins de 750 kg.