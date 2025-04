ABC

Je ne vois pas où est le problème. Paris / Roissy en Tesla, ça fait quand même 137km. Sans recharge !

Ça, plus l’arnaque en cours au Canada, où la diminution des ventes est estimée à environ 70% en ce début 2025 par rapport à la même période 2024. Une dégringolade sans précédent. Et où quatre concessionnaires Tesla ont déclaré avoir vendu plus de 8000 véhicules en un week-end dans leurs boutiques vides (soit, plus qu’en un trimestre), et ce, juste avant la fin des subventions par l’état sur les véhicules électriques.

Ce qui ferait approximativement une vente par minute dans chaque concession. Plus que de baguettes chez mon boulanger. Tesla soutient qu’il s’agissait de demandes en retard et non de transactions nouvelles ou inventées, et menace d’attaquer le Canada qui a gelé les demandes pour mener une enquête.

Sans oublier le clash Musk vs. Peter Navarro (le dernier dingo à la Maison Blanche), qui nous révèle que les Tesla sont en réalité des voitures chinoises maquillées. Des batteries roulantes en provenance de Chine et d’Asie (sauf les pneus ?), dont seulement une partie est assemblée aux USA.

La marque Tesla qui a mis des années à se construire une image américaine, cool et responsable, a pris du plomb dans l’aile.